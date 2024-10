Liliana Rosicler Teixeira Nunes Fava é um exemplo de história de persistência e dedicação

Aos 56 anos, Liliana Fava é um exemplo de que sonhos se realizam. Após 30 anos morando em Palmas/TO, retornou para Votuporanga para cursar a Medicina Unifev. Atualmente, no 9º período da MedVotu, ela compartilha sua trajetória de determinação e busca constante pelo conhecimento.

Liliana revela que sempre sonhou em ser médica, mas as circunstâncias da vida a levaram para a Enfermagem e uma carreira no serviço público estadual. No entanto, o desejo de estudar Medicina nunca deixou de existir. “Era um sonho de mocinha que foi protelado pelos cenários da vida”, contou.

Sua preparação para ingressar no curso foi intensa. Liliana nunca deixou de estudar, mas nos últimos anos se dedicou ainda mais, participando de aulas on-line nas disciplinas com as quais tinha menos afinidade. Em 2020, finalmente, seu sonho de ingressar na MedVotu se tornou realidade.

Desde então, a experiência tem sido desafiadora e repleta de descobertas. “A busca pelo conhecimento deve ser para a vida toda. Nunca deixei de estudar e agora é que meu compromisso com ele se estreitou mais ainda”, destaca.

Para Liliana, o amor pelas pessoas e suas histórias é inspiração para seguir firme nessa jornada. Motivada por esse mesmo sentimento assumiu a Diretoria de Extensão do Centro Acadêmico de Medicina (Camev), gestão Avicenas, em agosto de 2024. Em sua função, Liliana e sua equipe desenvolvem projetos de extensão para os acadêmicos, com o objetivo de qualificar e ampliar o conhecimento.

Segundo ela, experiência de atuar no Camev tem sido transformadora, tanto no aspecto pessoal quanto profissional. “Como tem sido tudo muito novo e de ampliação de contatos, tenho a certeza que nos ajudará no futuro, no caminho a ser percorrido na nova profissão”, afirmou Liliana.

Além de sua atuação no Camev, Liliana tem um histórico de participação em ligas acadêmicas, incluindo a Liga de Geriatria e Humanização, onde ocupou cargos de liderança, como a Diretoria de Extensão.

A história de Liliana Fava é um exemplo de persistência e paixão pelo conhecimento, mostrando que nunca é tarde para realizar sonhos e construir um novo caminho profissional.