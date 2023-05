Votuporanga sedia 1ª Reunião Descentralizada do COEGEMAS-SP

Mais de 400 profissionais de Assistência Social de diversas cidades do Estado de São Paulo participaram do evento

Votuporanga recebeu, nesta terça-feira (23/5), cerca de 400 profissionais da área da Assistência Social de mais de 100 municípios paulistas para a 1ª Reunião Descentralizada do COEGEMAS-SP (Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social), organizada pela Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social, no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo.

O encontro teve como objetivo debater sobre os direitos e deveres dos cidadãos e também capacitar os profissionais sobre programas assistenciais, como PROCAD-SUAS (Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único) e Novo Bolsa Família.

Além do prefeito Jorge Seba, que estava acompanhado da primeira-dama Rose Seba, também participaram do evento a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo; Cabo Valter, vice-prefeito, no ato representando o deputado estadual, Carlão Pignatari; Daniel David, presidente da Câmara de Vereadores; Magali Pereira Gonçalves Costato Basile, presidente da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais da Assistência Social – COEGEMAS; Itamar Junior, responsável pela Coordenadoria de Ação Social, no ato representando o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Gilberto Nascimento; Ieda Castro, diretora de Gestão do Cadastro Único, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; e Vanessa Mesquita, coordenadora estadual do programa Bolsa Família.

Durante sua fala, o prefeito ressaltou a importância da área social nas ações de Governo. “Eu sempre falo com meus secretários sobre a humanização no trato com as pessoas, a primeira coisa é a gente poder olhar para o ser humano de frente, seja quem for, e tratá-lo de forma igual, com generosidade, gentileza, humanização. Com isso, você já ganha o acesso ao sorriso e já abre uma conversa em que a pessoa possa expor sua real situação e, desta forma, podemos intervir com as políticas públicas sociais que temos a nossa disposição para ajudá-la em cada situação. Aqui em Votuporanga, nosso braço social é aquele mais forte, é assim que a gente tem que continuar fazendo, esse é o nosso lema”, disse o prefeito Jorge Seba.

A presidente da Frente Paulista dos Dirigentes Públicos Municipais, Magali Basile, em seu discurso, falou sobre a proposta de levar esses temas para discussão para os municípios. “É uma grande alegria estarmos em Votuporanga, não conhecia a cidade, fiquei encantada! As pessoas conhecem o SUS, a Educação, mas poucos conhecem o SUAS. Por isso, precisamos organizar encontros como este para discutir e fortalecer a política de assistência social, em parceria entre poder público e profissionais da área. Desta maneira, avançamos no aperfeiçoamento dos serviços prestados. Nós temos muitos municípios que precisam fortalecer a gestão, e o papel do COEGEMAS é exatamente este, buscar o fortalecimento da gestão”, disse.

Por sua vez, a anfitriã do evento explicou sobre a necessidade que os municípios têm em possuir essas orientações diretamente dos órgãos responsáveis pelos programas sociais. “Estamos vivendo um momento de novos desafios, tanto para o Bolsa Família, quanto para o PROCAD e essa capacitação de hoje foi esclarecedora para todos os municípios com orientações de como devemos atuar no contato com os munícipes. Além disso, o PROCAD é um recurso novo e hoje também recebemos orientações sobre como podemos empregar esses recursos“, explicou a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo.