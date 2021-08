Estado de padre Sílvio se agrava e ele pede afastamento de igreja

Agravou

Em áudio encaminhado pelo Whatsapp aos fieis de sua comunidade, no qual se mostra profundamente abatido, Padre Sílvio Roberto, da Igreja Menino Jesus de Praga, de Rio Preto, diz que seu estado de saúde voltou a piorar e que, por isso, está encaminhou ao bispo dom Tomé Ferreira da Silva pedido de afastamento temporário de suas atividades. Serão três meses de licença saúde.

Luta contra o câncer

Desde 2017, o padre, um dos mais populares na região de Rio Preto e com um rebanho religioso unido em torno de sua liderança, luta contra o câncer. Ele chegou a vencer a doença, mas, segundo o áudio, foi surpreendido por um novo exame revelando que alguns tumores voltaram a aparecer.

Corrente de orações

Paroquianos iniciaram desde então uma corrente pelas redes sociais pedindo pela recuperação de Padre Sílvio. Em conversa com a coluna pelo telefone, Padre Sílvio se mostrou mais disposto e se disse otimista com o tratamento que começou a fazer. Disse também que está bem e emocionado com o carinho das pessoas.

