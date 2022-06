De acordo com a assessoria de imprensa, o artista está com quadro de tosse, o que prejudica o tratamento nas vértebras. “Os fãs que acompanham a dupla também acompanham as dificuldades dos últimos meses. Desta vez, Cristiano chamou para si a responsabilidade dos palcos e tem encarado os compromissos. Na noite da última terça-feira (21), Cristiano cumpriu o compromisso da dupla e ainda teve o reforço dos amigos Netto e Henrique.”

Assim que tiver liberação médica, Zé Neto vai retomar a agenda ao lado do parceiro musical, ainda conforme a assessoria de imprensa.

No último dia 3 de maio, Zé Neto procurou ajuda médica e descobriu que tinha quebrado três costelas durante treino de boxe. A dupla precisou cancelar a agenda de shows, mas voltou a se apresentar no dia 17.

O cantor publicou vídeos emocionado com o fato de poder voltar aos palcos. “Gente, estou emocionado, o médico me liberou. Quando a gente ama o que faz, é muito difícil. A gente é ser humano, igual a todo mundo. Mas, graças a Deus e às orações de cada um de vocês, estou de volta. Bastante dor, ainda, mas sem risco de vida. Queria muito agradecer, mais uma vez”, disse o cantor.