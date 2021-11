ALERTA: Votuporanga registra 537 acidentes com escorpiões neste ano

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Segundo a Vigilância Ambiental, Região Norte da cidade registra maior incidência de ataques do animal.

De janeiro até 11 de novembro deste ano, Votuporanga/SP registrou 537 acidentes com escorpiões, de acordo com dados divulgados pelo município. Segundo os números da Secretaria de Saúde, no ano passado foram registrados 662 acidentes envolvendo o animal.

Ainda conforme dados da Vigilância Ambiental, a Região Norte da cidade é onde tem maior incidência de acidentes com escorpião.

Segundo orientação da Secretaria Municipal da Saúde, em situações de picada, a pessoa deverá lavar o local com água e sabão, sem torniquete, dirigindo-se imediatamente à UPA – 24h (Unidade de Pronto Atendimento) ou ao Mini-Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na zona Norte.

Em busca de combater a proliferação de animais peçonhentos, em especial de escorpiões, a Vigilância Ambiental, realiza busca ativa noturna dos animais em áreas residenciais próximas às matas e também próximo de locais onde foram registradas notificações, ouvidorias e acidentes. O trabalho é realizado três vezes por semana, das 18h às 20h. Para a realização do serviço são utilizadas lanterna de luz negra, pinça e caixa receptora.

Durante a visita, os agentes orientam os moradores sobre o manejo ambiental, dentre eles, não acumular matéria orgânica (folhas, frutos e fezes de animais) e entulhos (telhas, tijolos, madeiras e restos de construção) nos quintais e terrenos; rebocar os muros; tapar os ralos principalmente durante a noite; e verificar roupas, sapatos, móveis e utensílios de cama, mesa e banho antes de utilizá-los. Ao verificar os imóveis, se os agentes encontrarem algum escorpião, são recolhidos e encaminhados para análise de espécie realizada pela Sucen (Superintendência Controle de Endemias).

Além desta ação, a Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde realiza ações de prevenção por meio dos agentes de saúde e de endemias nas escolas e diversas instituições; preparo dos serviços de saúde para atendimento em casos de acidentes com escorpiões; e o encaminhamento dos pacientes para o hospital de referência visando efetividade do tratamento.

Caso um munícipe encontre algum escorpião na residência ou local de trabalho, é necessário fazer contato telefônico também com a Vigilância Ambiental por meio dos telefones: 0800 770 9786, 3406-3181 ou 3406-3175. A notificação é importante, mesmo que não ocorra acidentes, já que, quando notificado, o órgão tem condições de atender a cada um desses casos, por meio de orientações e visitas, se necessário.

Diário de Votuporanga

Foto: : Tony Winston