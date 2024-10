Estoques de sangue estão vazios e população é convocada em Votuporanga

É um ato de amor e sua ação pode salvar até 4 vidas em Votuporanga e região

A Unidade de Coleta de Sangue da Prefeitura de Votuporanga “Dr. Elcio Sanchez Estevez” convoca doadores de sangue com urgência para fazer doação. É um ato de amor e sua ação pode salvar até 4 vidas.



Independentemente do tipo sanguíneo, é necessário ter sempre pessoas à disposição, para manter o estoque sempre abastecido.



Quem pode doar

Doadores devem estar bem de saúde, apresentar documento oficial com foto, ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis), o homem deve pesar mais de 50kg e a mulher mais de 51kg. A primeira doação deve ser antes dos 60 anos e pessoas com tatuagens também podem doar após um ano de realização do procedimento. Outros critérios serão avaliados na entrevista clínica.



Durante o período de um ano, homens e mulheres possuem intervalos diferentes para doação. Doadores do sexo masculino podem realizar até quatro vezes com intervalo mínimo de dois meses entre cada doação e mulheres podem doar até três vezes com o período de três meses entre uma doação e outra.



Antes de doar sangue é importante dormir bem por pelo menos seis horas, evitar jejum e consumo de bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação, fazer refeições leves e não fumar uma hora antes. Caso esteja fazendo uso de algum medicamento, levar o nome do remédio.



Horário de atendimento da Unidade de coleta de Sangue

Terça-feira, das 14h30 às 17h30

Quinta-feira, das 8h às 11h

O primeiro sábado do mês, das 8h às 11h (mediante agendamento)



Interessados podem entrar em contato com a Unidade pelo (17) 3423-2986 ou no WhatsApp (17) 98116-7145, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. A Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga fica na Avenida da Saudade, nº 2.603, bairro Cidade Nova.