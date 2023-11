Alerta da Defesa Civil de São Paulo: Fortes Chuvas previstas para os próximos dias

Previsão dos próximos dias é de chuva intensa, que pode registrar acumulado de até 175 mm e rajadas de vento entre 40 e 80km/h

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta sobre a previsão de fortes chuvas que deverão atingir o estado entre quinta-feira (23) e sábado (25). O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) destaca que a passagem de uma frente fria trará condições para temporais intensos, acompanhados de raios, granizo e rajadas de vento entre 40 e 80 km/h.

Especial atenção é dada à região de Votuporanga e outras localidades, com a expectativa de chuvas volumosas e ventos fortes. Os acumulados de chuva podem atingir marcas significativas em diversas regiões: 125mm na Região Metropolitana de São Paulo; 70mm em cidades como Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto; 100mm em Araçatuba, Bauru e São José do Rio Preto; 110mm em Marília e Presidente Prudente; 120mm na Baixada Santista; 170mm em Campinas e Sorocaba; e até 175mm no Litoral Norte.

A Defesa Civil orienta os moradores a ficarem atentos e adotarem medidas de precaução, como evitar áreas arborizadas durante tempestades e não atravessar áreas alagadas. Uma lâmina de água de apenas 15cm é capaz de arrastar uma pessoa, e 30cm podem levar um veículo. Além disso, é importante que os residentes em áreas de encosta observem sinais de deslizamentos, como rachaduras nas paredes, portas e janelas emperradas, postes e árvores inclinados e escoamento de água lamacenta.

A população deve manter-se informada através dos canais oficiais da Defesa Civil, seguindo-os no Twitter (@defesacivilsp) e agora também pelo WhatsApp, através do link Defesa Civil no WhatsApp, para atualizações constantes sobre as condições climáticas e alertas emergenciais.

Esteja preparado, fique seguro e siga as orientações das autoridades para proteger-se durante este período de condições climáticas adversas. votumais