Papai Noel raspa a cabeça para visitar crianças com câncer

Símbolo máximo do Natal para as crianças, um Papai Noel, de Mogi das Cruzes, fez a diferença na comemoração de pequenos pacientes internados no Hospital do Câncer de Barretos, no interior de São Paulo, ao raspar o cabelo em um ato de solidariedade e amor.

Conhecido pelo nome Hospital de Amor, o centro médico também oferece residência às crianças que estão em tratamento. O Lar do Amor, local visitado pelo bom velhinho, reúne mais de 50 pacientes em tratamento contra o câncer, com idades variadas. Durante toda à tarde, Papai Noel e pacientes puderam conversar e confraternizar. O visual diferente, com barba, mas sem cabelo, animou os pequenos, que se identificaram com ele.

O encontro com o Papai Noel trouxe alegria às crianças, que, a partir da solidariedade do senhor Divonsir Oliveira, de 60 anos, puderam se identificar e se sentir representadas pela figura carismática e emblemática do bom velhinho.