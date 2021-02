Morte de vendedor em hospital é investigada pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Araçatuba está investigando a morte do vendedor Gustavo Nesn Gonçalves, de 31 anos, que aconteceu nesta terça-feira (23), em um hospital da cidade. O caso foi registrado na polícia pelo pai da vítima, um vigilante de 50 anos.

Segundo boletim de ocorrência, por volta de 14h50 de ontem (23), o vigilante levou o filho até o hospital após ele sentir fortes dores nas costas e ter ânsia de vômito. O homem alega demora no atendimento e fala que a vítima, mesmo gemendo de dor, ainda precisou passar por uma triagem para ser levado até o atendimento de urgência.

Gustavo foi socorrido por um enfermeiro e levado para um outro local do hospital, sem o pai. Alguns minutos depois, o vigilante recebeu uma ligação do filho, dizendo que ele ainda sentia muitas dores. Segundo o pai da vítima, ele percebeu q​​ue o filho estava sozinho do outro lado da linha e, de repente, a vítima parou de falar e passou a apenas gemer.

PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

Pouco tempo depois, os pais de Gustavo foram informados que ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e que havia sido medicado e estava sendo hidratado. Algum tempo depois, os pais de Gustavo foram informados sobre a morte do filho por outros dois médicos da unidade. Ainda de acordo com o registro policial, os profissionais não souberam informar de imediato a causa da morte do vendedor.

​Nas redes sociais, Gustavo recebeu diversas homenagens de amigos e parentes. “A alegria em pessoa, aquele que botava todo mundo pra cima, super criativo, são tantas boas recordações. Estou em choque! Tão jovem!”, escreveu uma amiga.

​”​Que tristeza receber essa notícia amigo​,​ estou sem acreditar​. Uma pessoa incrível cheia de sonhos​”, escreveu outro amigo.​

​O corpo de Gustavo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e um laudo apontando a causa da morte deve ficar pronto em até 30 dias. O caso foi registrado na Polícia Civil como morte suspeita.