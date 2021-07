Confirmada Festa do Peão de Barretos totalmente virtual

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

A comissão organizadora da Festa do Peão de Barretos anunciou que este ano o evento será totalmente virtual. A festa de peãomais famosa do Brasil será entre os dias 25 a 29 de agosto. A competições como os shows serão transmitidos pelo canal da festa no Youtube e facebook, e tudo de graça. A festa presencial é espera só em agosto de 2022.

A assessoria dos “Independentes”, empresa organizadora da festa, informou que todo o evento, mesmo virtual, será realizado respeitando todas as normas sanitárias necessárias para a segurança da organização, competidores e artistas.

Toda a programação será transmitida em lives. Entre as atrações musicais já escaladas, o público poderá acompanhar de casa os shows da dupla Cesar Menotti & Fabiano (27 de agosto); e de Wesley Safadão, Simone & Simaria, Matheus & Kauan, mais repeteco de Cesar Menotti & Fabiano (28 de agosto).

Programação:

De 25 a 29 de agosto: as provas serão de Três Tambores, Team Penning, etapa nacional da PBR Professional Bull Riders e Rodeio de Barretos.

Dia 27/08/21 – Show “ Os Menotti e convidados”.

Dia 28/08/21- Show “Wesley Safadão e convidados” com Simone & Simaria, Matheus & Kauan, César Menotti & Fabiano.