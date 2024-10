Incêndio de grandes proporções destrói mais de 5 mil hectares de pastagem

Um grave incêndio atingiu uma vasta área de pastagem em Tanabi nesta quarta-feira (2), causando grandes prejuízos e afetando a qualidade do ar em toda a região. O fogo, que teve início no início da tarde, consumiu mais de 5 mil hectares de vegetação e só foi controlado por volta das 22h.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas a seca e as altas temperaturas, comuns nesta época do ano, podem ter contribuído para a rápida propagação das chamas.

Esforço para conter o fogo

Equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam incansavelmente durante horas para conter as chamas. A fumaça intensa gerada pelo incêndio causou baixa visibilidade em várias cidades da região, prejudicando a rotina dos moradores.

Durante a madrugada, funcionários da usina responsável pela área atingida pelo fogo realizaram trabalhos de rescaldo para evitar que as chamas se reacendessem.

Impactos ambientais e sociais

O incêndio causou um grande impacto ambiental, destruindo a vegetação nativa e afetando a fauna local. Além disso, a fumaça liberada para a atmosfera pode causar problemas respiratórios em pessoas e animais.