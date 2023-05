Prefeitura de Valentim Gentil alerta população sobre queimadas

A Prefeitura de Valentim Gentil, por meio de comunicado nas redes sociais, alerta à população para as queimadas.Confira:

“Nesse período de estiagem, precisamos unir forças para preservar nosso meio ambiente. Infelizmente, estamos enfrentando problemas com queimadas, o que causa danos irreparáveis à biodiversidade e ao equilíbrio ecológico.

Queimadas são crimes ambientais! Em caso de incêndio, entre em contato imediatamente com a Polícia Militar, pelo telefone 190, ou com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, através do telefone 193.

Contamos com você nessa importante missão!”