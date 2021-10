Agentes encontram Iphone dentro de cela do CPP

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Uma apreensão realizada nesta quinta-feira, 21, por agentes de segurança do Centro de Progressão Penitenciária de Rio Preto, surpreendeu não apenas pela quantidade de ilícitos que entraram no estabelecimento prisional, mas pela qualidade. Um celular Iphone foi encontrado entre os pertences dos detentos instalados no alojamento “U”.

Durante a troca de plantão, por volta das 19h, um funcionário viu um celular dentro de uma das celas.

Foi solicitado apoio e realizada a retirada de todos os presos do alojamento.

Durante varredura, os agentes encontraram esconderijos nas paredes onde eram guardados entorpecentes. Drogas, celulares e componentes também foram localizados em cestos de lixo, janelas e sacolas.

O trabalho resultou na apreensão de 104 porções de cocaína, 31 pedaços de maconha, 9 celulares, 5 carregadores e 5 fones de ouvido.

Entre os smartphones encontrados estão dois de marcas prestigiadas: Iphone e Redmi.

Como os objetos foram encontrados em locais de uso coletivo, nenhum detento foi responsabilizado individualmente. Um procedimento administrativo foi instaurado para investigar como os materiais entraram na unidade, dotada de scanner.

dlnews