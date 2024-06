Aeroporto de RP terá mais duas rotas diretas para o Nordeste

Confira os novos voos que partem da região

A partir do final do mês de junho, os clientes do Aeroporto de São José do Rio Preto passam a contar com mais duas rotas diretas para cidades do Nordeste. Além das operações regulares já realizadas para os aeroportos de Porto Seguro (BA), Natal (RN), Recife (PE) e Maceió (AL), a Azul prevê realizar 12 operações extras para Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB) entre os dias 30 de junho e 4 de agosto, período de férias escolares.

A previsão é de que os voos sejam oferecidos aos domingos com aviões do tipo Airbus A320Neo, que possuem capacidade para transportar até 174 passageiros. Com saída do Aeroporto de Fortaleza às 6h da manhã, o voo AD2352 tem pouso previsto em Rio Preto às 09h20. No sentido inverso, o voo AD2351 decola do Aeroporto Professor Eribelto Manoel Reino às 10h25 e pousa no aeroporto cearense às 13h10.

Já o voo AD2344, que decola de João Pessoa às 02h20, tem previsão de pouso às 5h35 no Aeroporto de São José do Rio Preto. No retorno, o voo AD2345 decola às 06h20 e chega às 09h20 na capital da Paraíba.

Para Dario Lopes, CEO da ASP – Aeroportos Paulistas, o aumento no número de voos facilita a mobilidade dos clientes de Rio Preto e região para importantes cidades turísticas brasileiras. “Com a chegada das férias escolares em julho, as novas opções de voos permitem que as viagens de lazer e descanso sejam realizadas com mais agilidade e conforto. Além dos quatro destinos no Nordeste já oferecidos durante todo o ano, sem a necessidade de conexões em outros aeroportos, estamos felizes por passar a atender também voos diretos para Fortaleza e João Pessoa”, destaca.

Destinos atendidos pelo aeroporto de São José do Rio Preto

Atualmente, o Aeroporto de São José do Rio Preto atende voos regulares das companhias aéreas Azul, Gol, LATAM e VoePass para os aeroportos de Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Viracopos (SP), Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Recife (PE) e Natal (RN). As passagens podem ser adquiridas diretamente nos sites das companhias aéreas.

Em 2024, o Aeroporto de São José do Rio Preto está atendendo, em média, 58 mil passageiros por mês, com picos de até 64 mil durante a alta temporada. Diariamente, quase 2 mil viajantes utilizam o aeroporto, considerando embarques e desembarques.

Azul retoma voos entre Rio Preto e Belo Horizonte em outubro

A partir do início do mês de outubro, o interior paulista ficará mais conectado a Minas Gerais. Por meio de duas operações diárias, a Azul prevê retomar os voos entre São José do Rio Preto e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), a partir do dia 07 de outubro. As viagens serão realizadas em aeronaves do tipo ATR 72-600, com capacidade para até 70 passageiros.

De acordo com Dario Lopes, a nova rota será fundamental para melhorar a conectividade dos clientes com o aeroporto brasileiro que possui o maior número de conexões domésticas. “Além da ligação direta com a capital mineira, os viajantes poderão aproveitar o hub de conexões da Azul em Confins, que interliga várias cidades do Norte e Nordeste do país, além de outras opções de destinos nacionais e internacionais operados por outras companhias”, avalia.

Fonte: https://www.gazetaderiopreto.com.br/

Airbus A320neo da Azul. Foto: Divulgação