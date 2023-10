Adolescente é novamente detido por tráfico de drogas

Policiais militares da 1ª Cia do Décimo Sexto Batalhão de Polícia Militar do Interior – Fernandópolis apreenderam menor por ato infracional de tráfico de drogas.

Por solicitação de populares que residem nas proximidades da Rua José Renato Vidal, a equipe policial, com apoio do Comando de Grupo de Patrulha, direcionaram o patrulhamento para coibir tráfico de drogas, que seria realizado por um adolescente, sendo que se deparou com indivíduo saindo do imóvel referenciado na denúncia.

Indivíduo abordado e durante busca pessoal foram localizadas 03 pedras de crack e um aparelho celular. Com a aproximação da equipe foi possível ver na garagem da residência, que estava com o portão aberto, o menor denunciado dentro de um veículo Palio, que ao receber ordem para ser abordado, colocou algo dentro da boca. Na busca pessoal no menor foram localizadas em seu bolso 02 porções de maconha, R$ 46,00 e um aparelho celular.

A genitora do menor acompanhou a busca pessoal e autorizou a vistoria no imóvel, sendo localizados 01 balança de precisão, 01 pedra bruta de crack, 01 porção de maconha e R$ 442,00. O menor já é conhecido nos meios policiais, pois já foi detido várias vezes pela prática do tráfico de drogas.

Os dois abordados foram conduzidos até a Central de Polícia Judiciária, onde o sindicado permaneceu apreendido e o outro indivíduo foi indiciado por porte de drogas, sendo liberado após a ocorrência. As drogas, o dinheiro e os celulares também foram apreendidos.