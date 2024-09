Caminhão carregado de madeira tomba em cruzamento na zona sul de Votuporanga

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com placas de madeira causou movimentação intensa de equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar na região sul de Votuporanga, na manhã desta quinta-feira (5). O incidente ocorreu na Rua Thomaz Paes da Cunha Filho, próximo ao campinho do bairro São João, quando o motorista perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva.

De acordo com testemunhas, o tombamento pode ter sido causado por uma imperfeição no asfalto, que teria feito a carga de madeira balançar e desestabilizar o caminhão. Para auxiliar na remoção da carga e liberar o trânsito, uma máquina pá carregadeira foi acionada.

Felizmente, o acidente não deixou feridos, mas a situação exigiu rápida intervenção das equipes para garantir a segurança no local e restabelecer o fluxo normal de veículos na área. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades competentes.