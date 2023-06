O dono do estabelecimento, identificado como Fernando, morreu na hora. A mulher, Idalina, morreu minutos depois, antes que pudesse ser socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) — ela tentou fugir em direção aos fundos da loja, mas foi atingida nos braços e nas costas.

Um funcionário que estava no comércio de motos não foi alvejado pelo motoqueiro, mas passou mal e precisou de atendimento médico prestado pelo Samu.

De acordo com a Polícia Militar, que isolou a área para preservar as provas do crime e evitar o trânsito, os motoqueiros fugiram pela rua São Leopoldo rumo à rua Porangaba. Não se sabe, ainda, se os criminosos levaram algum dinheiro ou objeto de valor do estabelecimento, o que tipificaria a ação como latrocínio — roubo seguido de morte.

Parentes informaram que havia pessoas que deviam dinheiro para o casal. A perícia técnica da Polícia Científica também se dirigiu ao local para fazer o trabalho de mapeamento do homicídio. A Polícia Civil já procura imagens de câmeras de segurança das redondezas para tentar identificar os atiradores e a motocicleta.

FONTE: Folha da Região Por Lauro Sampaio