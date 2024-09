Adolescente é agredida com garrafada dentro de escola

Uma briga envolvendo duas alunas de uma escola estadual terminou com uma adolescente de 15 anos ferida, no Parque Nova Esperança, em Rio Preto. O caso foi registrado como lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava envolvida em uma briga com outra estudante, de 16 anos, quando foi atingida com uma garrafada na cabeça. O objeto estava cheio de água e pesado.

A motivação da briga não foi esclarecida no registro policial.

A garota ficou ferida, foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, onde passou por avaliação médica e recebeu curativos; depois ficou em observação por 12 horas.

A ocorrência foi encaminhada para o 4º Distrito Policial, que deve apurar as circunstâncias da briga no interior da unidade escolar. Gazeta de Rio Preto