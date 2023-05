Homem de cueca ameaça funcionária de loja no centro de Fernandópolis

Um homem foi preso pela Polícia Militar após invadir um estabelecimento comercial no centro de Fernandópolis na manhã desta quarta-feira, dia 10.

A vítima que é funcionária, relatou que abriu a porta de vidro da loja e foi até os fundos. Quando retornou, se deparou com homem com as calça abaixadas e mostrando cueca e sem camisa. Desesperada com a cena, procurou ajuda em uma padaria e a Polícia Militar foi acionada.

O rapaz que é andarilho e vive na praça central da cidade, foi preso e levado a Centra de Polícia Judiciária e será acusado de importunação sexual e ameaça, já que dise a vítima para ela ficar quieta se não seria morta.

Na Delegacia ele disse que estava preso no CDP de São José do Rio Preto e havia saído há cerca de três dias.

Ele permaneceu preso até a realização a audiência de custódia.