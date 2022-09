Turmas se reuniram durante três dias para debater sobre as novidades no mercado de trabalho; evento contou com a presença de renomados profissionais da área

Para debater sobre as novidades no mercado de trabalho, os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev promoveram o Congresso de Negócios e Tecnologia, de 29 a 31 de agosto, no Espaço Unifev Saúde.

No primeiro dia do congresso, os alunos trocaram experiências com o administrador de empresas Prof. Me. Marcelo Henrique Fassa Gomes, que falou sobre as habilidades da área. “É importante que esses futuros profissionais estejam sempre em busca de capacitação e, principalmente, de atualizações que acontecem diariamente no mercado de trabalho”, refletiu.

No segundo dia do evento, a palestra ficou por conta do consultor e especialista em finanças avançadas Prof. Me. Miguel Gori, que trouxe como tema uma introdução à Teoria das Restrições. “Estamos diante de uma juventude que gosta das coisas muito rápidas e fáceis, e para que isso possa realmente acontecer, é fundamental que deixem de ser simples alunos e passem a ser verdadeiros estudantes, pois o estudo é a base de tudo”, explicou.

O terceiro e último dia contou com a presença do Prof. Éber Silva Junior, psicólogo e coach motivacional, que possui uma carreira sólida no mercado. O tema escolhido “como conquistar sucesso na carreira profissional” agradou ao público presente. “É um prazer falar com universitários que estão em busca dos seus sonhos e motivá-los a seguir o caminho do conhecimento. Eu sempre procuro fazer atividades nas palestras para promover uma maior interação entre os jovens, além de prender a atenção deles com dicas para dar o próximo passo na sua jornada”, disse ele.

Para o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, promover eventos como este é um diferencial da Instituição. “É sempre importante trazer olhares de profissionais que agreguem no conhecimento dos nossos alunos. É uma motivação a mais para este segundo semestre, além de ser um momento em que todos se reúnem e trocam ricas experiências”, finalizou.

AÇÃO SOCIAL

Os cursos de Administração e Ciências Contábeis do Centro Universitário de Votuporanga também realizaram uma ação social que arrecadou copos descartáveis para a Santa Casa, além de 478 litros de leite que serão doados para entidades assistenciais da cidade.

Ao todo, foram arrecadados aproximadamente 60 mil copos descartáveis, que foram destinados para a Santa Casa, único hospital que atende por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) em Votuporanga.

A entrega foi feita para os colaboradores do hospital pela coordenadora das graduações, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, juntamente com Ana Júlia Ferreira Soares, aluna do 4º período de Contabilidade, e Denise Murcia, auxiliar administrativa da Unifev.

Lilian, que também é contadora da Santa Casa, explicou sobre a iniciativa. “O congresso é um momento de integração e aprendizado. A ação social e a participação na comunidade são competências que já fazem parte da formação dos alunos dos dois cursos. Durante o ano, várias campanhas são feitas e destinadas para entidades do município. A Santa Casa é a maior instituição filantrópica de Votuporanga e sua atuação alcança muitas das cidades onde residem nossos universitários, por isso eles fazem questão de contribuir com a doação de copos descartáveis ao menos uma vez por ano para o hospital”, frisou.

O material irá suprir o consumo de oito dias. “Nosso agradecimento para a Unifev, que investe na construção de valores de seus alunos como solidariedade e cidadania, uma grande parceira que não mede esforços para nos ajudar. Nossa demanda é grande devido à quantidade de atendimentos diários, e cada doação reverte em auxílio para o hospital. Deixamos nosso muito obrigado a cada universitário por essa atitude do bem”, finalizou o provedor da Santa Casa, Roberto Biazi.