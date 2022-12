Live: Docentes do Senac discutem a importância de cuidados paliativos

O bate-papo será pautado em como preservar a qualidade de vida dos pacientes em todas as fases da doença

Com o tema, “Cuidados Paliativos Baseados em Evidências”, as profissionais Tamilles Daniele, docente da área da Saúde do curso Técnico em Enfermagem do Senac Votuporanga e as doutoras da mesma área, Mônica Trovo e Alexandra Bulgarelli, ambas do Senac Tiradentes realizam uma live no dia 12 de novembro, das 19h às 20h30, no canal do Senac São Paulo no YouTube.

Aberta ao público, a transmissão abordará a atuação da equipe de enfermagem e as melhores práticas de atenção à saúde nos cuidados paliativos, considerando a bioética, os protocolos assistenciais vigentes, o cenário atual da saúde e os desafios para futuros profissionais da área.

Voltado para estudantes e profissionais da área de enfermagem, o bate-papo figura em total consonância com o plano de curso vigente e a demanda atual do mercado e serviços de saúde.

A live é aberta a todos e os interessados devem acessar o canal do Senac São Paulo no YouTube . Para ter acesso ao certificado, é necessário se inscrever previamente no link.