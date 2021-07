Decreto determina atendimento das unidades escolares com 35% da capacidade e com separação de turmas para que todos os alunos possam se beneficiar.

A Prefeitura de Votuporanga/SP publicou em edição extra do Diário Oficial do Município um decreto oficializando a retomada das aulas presenciais na rede pública municipal de ensino a partir do dia 2 de agosto. Uma vez que, o atendimento já vinha ocorrendo de maneira hibrida. Assim, todas as escolas e creches vinculadas à Prefeitura irão voltar a receber os alunos de forma presencial.

De acordo com o documento, os professores e profissionais da educação municipal voltaram ao trabalho nesta sexta-feira (16) para as atividades de replanejamento, formação continuada e planejamento das aulas.

Ainda segundo a publicação, só não voltarão para a escola os educadores que estiverem com suspeita ou positivados para o novo coronavírus, gestantes e os que tiverem alguma comorbidade e a necessidade de isolamento comprovada por meio de atestado e que ainda não completaram 14 dias após a segunda dose da vacina.

Na última quinta-feira (15), o vice-prefeito Cabo Valter Pereira, em entrevista exclusiva ao Diário de Votuporanga, disse que o município trabalha fortemente para preparar um retorno seguro para alunos e servidores.

O retorno às salas de aula

Os alunos, ausentes do ambiente escolar há mais de um ano, retornarão em agosto de forma escalonada e os pais ou responsáveis poderão optar pelo ensino presencial ou pela manutenção do ensino remoto, já que as videoaulas e as atividades impressas continuarão sendo disponibilizadas às famílias.

De acordo com o decreto, as unidades escolares atenderão com 35% de sua capacidade e com revezamento de turmas, para que todos os alunos tenham a oportunidade de retornar as atividades presenciais.

Os alunos serão divididos em turmas A, B e C, sendo que em cada dia da semana um dos grupos frequentará a sala de aula, enquanto os outros dois permanecem com o ensino remoto e assim sucessivamente.

Medidas de Prevenção e Controle da COVID-19

Todas as unidades escolares entregarão kit individual para os alunos com máscara, álcool gel, sabonete líquido, lenços umedecidos e toalhas, assim como as escolas também serão dotadas de álcool em gel. Também será oferecido um kit básico de materiais escolares para crianças em situações de risco ou vulnerabilidade. O uso de máscara será obrigatório por todos dentro das unidades escolares.

Com informações de Diário de Votuporanga