Adilson Segura lidera corrida eleitoral em Valentim Gentil

Pesquisa realizada nos dias 26 e 27 de setembro, em Valentim Gentil-SP, aponta que o atual prefeito e candidato à reeleição, Adilson Segura (PSDB), lidera a corrida eleitoral no município com 50% das intenções de voto.

Na sequência, aparecem: Izaque Caldeira (CIDADANIA), com 17,65%; Claudinei do Skinão (PSL), com 12,06%; Sérgio Ladeira (PL), com 10,29%; e Tell da ONG (AVANTE), com 10,00%.

Neste cenário, já estão excluídos os eleitores indecisos, os que não responderam e os que declararam voto branco ou nulo, simulando a forma que o TSE realiza a apuração dos votos.

No cenário geral, a pesquisa aponta: Adilson Segura, com 34,00%; Izaque Caldeira, com 12,00%; Claudinei do Skinão, com 8,20%; Sérgio Ladeira, com 7,00%; e Tell da ONG, com 6,80%. Os indecisos somam 17,20%; e brancos e nulos, 14,80%.

A pesquisa foi contratada e realizada pelo Instituto Atual de Pesquisas e Publicidade (IAPP) e está registrada no TSE no número: SP-07660/2020. Foram entrevistados 500 eleitores. O nível de confiança é de 90% e a margem de erro é de 3,6%.

O levantamento obedeceu todos os critérios técnicos exigidos pelo TSE quanto à estratificação por setores do município, sexo, idade, grau de instrução e nível econômico dos entrevistados, bem como metodologia e plano amostral.

Todos os dados técnicos da pesquisa podem ser consultados no site do TSE. Registro nº SP-07660/2020.

