Deputados e governo paulista se reúnem com prefeitos e representantes de 48 cidades do noroeste paulista

Encontro foi realizado neste sábado, em Votuporanga, e teve a presença do secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury

Deputados estaduais e federais do noroeste paulista, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, se reuniram, neste sábado (4), em Votuporanga, com prefeitos, vice-prefeitos e representantes de 48 cidades da região para uma reunião de trabalho com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury. Eles conversaram sobre os investimentos do governo paulista na região, projetos em andamento e ações que serão realizadas até o final do ano em prol da população.

Um dos principais investimentos em andamento no noroeste paulista é a pavimentação e recuperação de estradas e vicinais. Eles destacaram os benefícios da medida, como maior segurança para os motoristas e facilidade do escoamento da produção agropecuária, e como isso beneficia a economia, gerando emprego e renda para as famílias. Além disso, quase R$ 1 bilhão deverão ser investidos na modernização da rodovia Euclides da Cunha (SP-320) no segundo semestre. A rodovia foi eleita a melhor do Brasil no ano passado pela Confederação Nacional do Transporte.

“Com o apoio da Alesp, o Estado de São Paulo, liderado pelo nosso novo governador Rodrigo Garcia, recuperou sua capacidade de investimento e agora toda a população está sendo assistida, sendo em ações da saúde, educação, habitação, segurança pública ou infraestrutura. Toda cidade praticamente tem uma grande obra sendo tocada pelo governo estadual. Temos que agradecer ao governador Rodrigo Garcia por essa importante iniciativa”, disse Carlão Pignatari. O governador Rodrigo Garcia, que estava na Capital, falou aos presentes por vídeo por quase 5 minutos.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Rubens Cury, falou aos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores sobre as ações do governo paulista, e disse que os convênios autorizados serão assinados, e os recursos empenhados. “No nosso governo, o compromisso é com os municípios e a população. Não deixaremos nenhum convênio autorizado sem assinatura e recurso empenhado. As obras e ações serão todas realizadas”, afirmou o secretário.

Participaram os deputados federais Geninho Zuliani e Fausto Pinato, e o deputado estadual Itamar Borges. O deputado federal Luiz Carlos Motta enviou representante, assim como a deputada estadual Analice Fernandes. O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, recebeu todos os convidados. O encontro foi realizado na Cidade Universitária da Unifev, que cedeu um dos auditórios. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Douglas Gianotti, participou do encontro.