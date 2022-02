Câmara Municipal de Votuporanga recebe o diploma “Amigo do Tiro de Guerra”

O subtenente Giovani Santana, instrutor do Tiro de Guerra de Votuporanga – 02-088, utilizou a tribuna da Câmara Municipal na sessão ordinária desta segunda-feira (7/2) para agradecer o Legislativo pelo apoio e parceria dos últimos meses e concedeu a entrega do diploma “Amigo do Tiro de Guerra” à Casa Legislativa.

A homenagem contou com a presença de familiares do subtenente e foi concedida a todos os parlamentares, que agradeceram pela lembrança e pela honraria.