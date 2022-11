Acidentes provocam cinco mortes nas estradas da região

Uma das vítimas é uma menina de 11 anos, atropelada em Bady Bassitt

Cinco pessoas morreram em acidentes de trânsito entre a noite de sábado, 19, e a noite de domingo, 20, na região de Rio Preto.

Entre as vítimas está uma menina de 11 anos, que morreu após ser atropelada na noite de domingo, 20, no bairro Colina Sul, em Bady Bassitt. Ela foi socorrida, encaminhada ao Hospital de Base de Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o autor do atropelamento é um rapaz de 18 anos. Conforme a Polícia Militar da cidade, ele afirmou que a criança teria atravessado a rua e ele não conseguiu frear o carro.

O motorista permaneceu no local até a chegada das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar.

Ainda conforme a polícia, o motorista não apresentava sinais de embriaguez, porém não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ocorrência será investigada por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Na BR-153, duas pessoas morreram em dois acidentes ocorridos na madrugada deste domingo, 20. O primeiro, que vitimou um motorista de 54 anos, aconteceu por volta de 1h30 no km 87, trecho do município de Mirassol.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele dirigia um Siena quando bateu de frente com um T-Cross. O acidente ainda provocou uma segunda colisão. O motorista de uma Sandero que trafegava logo atrás do T-Cross não teve tempo de frear e bateu na traseira do carro.

O motorista do Siena, que era morador de Bady Bassitt, morreu. O condutor do T-Cross foi internado no Hospital de Base e o motorista do Sandero não se feriu.

O outro acidente aconteceu por volta das 3h10 no município de Nova Granada. Um caminhoneiro de 31 anos perdeu o controle da direção e tombou no acostamento da rodovia.

A vítima, que era do estado de Santa Catarina, morreu no local. O caminhão estava carregado com telhas.

Em Rio Preto, uma técnica em enfermagem de 47 anos morreu na noite de sábado, 19, na estrada vicinal João Parise, em Rio Preto.

Segundo a polícia, Andrea do Nascimento Nunes pilotava uma Honda Fan quando perdeu o controle ao passar por uma lombada instalada na altura do bairro Parque das Amoras. Ela caiu e deslizou para a pista contrária. Sem tempo de frear, um motorista de 37 anos, dirigindo um Corolla, atropelou a vítima.

Ambulâncias do Corpo de Bombeiros e Unidade de Suporte Avançado (USA) foram acionadas, mas Andrea não resistiu. O condutor do carro foi submetido a teste do bafômetro e não foi constatada ingestão de álcool.

Em José Bonifácio, um homem de 29 anos morreu na madrugada de domingo, 20, na estrada vicinal Manoel Guapo. Segundo a Polícia Civil da cidade, ele seguia de Penápolis, quando perdeu o controle do veículo e capotou.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Equipe médica constatou o óbito do rapaz no local do acidente. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e a Polícia Civil irá investigar as causas do acidente. (Colaborou Sarah Belline)

Joseane Teixeira – diarioweb.com.br