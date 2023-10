Acidente em rodovia de Fernandópolis deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira, dia 27 na Rodovia Percy Waldir Semeghini, entre o Distrito de Arabá e a Ponte de Água Vermelha, no município de Ouroeste, região de Fernandópolis.

Um dos feridos é um homem de 62 anos, morador de Iturama/MG, que estava no veículo Fiat Mob. Apesar do susto, ele permaneceu consciente e sem escoriações significativas. Os serviços de emergência rapidamente o atenderam e o encaminharam para o Hospital João Veloso, em Ouroeste, através do SAMU, para uma avaliação mais detalhada.

No havia um homem de 69 anos, residente em Carneirinho/MG. Apesar de estar consciente e orientado, o impacto da colisão causou uma fratura em seu joelho esquerdo, cortes em pernas e braço. A situação ficou ainda mais complicada, pois a vítima ficou presa nas ferragens por mais de duas horas. O Corpo de Bombeiros agiu com agilidade e habilidade, utilizando técnicas de resgate para retirá-lo com segurança.

O condutor da carreta envolvida no acidente relatou que tudo aconteceu muito rapidamente. Em um momento de distração, ele cruzou a pista em um local proibido e um outro caminhão acabou colidindo com o último cavalo da carreta. Após 5 minutos desta colisão um outro veículo não prestou atenção e acabou também colidindo com os caminhões.