Polícia Civil investiga furto de oito armas em Clube de Tiros

A Polícia Civil investiga o furto de oito armas do Clube de Tiros de Bady Bassitt, na região metropolitana de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 5h, na madrugada do último domingo (17/8), perto da rodovia BR-153.

Segundo informações do delegado Wander Solgon, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC), o furto é atípico na região.

“É um furto de ocasião. Provavelmente os indivíduos viram a oportunidade de furtar o local e se aproveitaram. Imagens de circuito de segurança foram recolhidas, são três suspeitos que arrombaram o local, eles levaram pistolas, espingardas e também munições”, afirmou Solgon.

O delegado disse ao sbtinterior.com que não há uma quadrilha especializada nesse tipo de crime na região e que esse tipo de armamento é muito estimado no mercado ilegal.

“É um armamento de alta apreciação e no mercado negro ele é vendido por valores muito altos”, explicou.