Primeiro sobrevivente de acidente com cinco jovens recebe alta médica

O pai do adolescente deu entrevista ao Diário e falou da recuperação

Foi registrada neste domingo, 30, a primeira alta hospitalar de um dos sobreviventes do acidente envolvendo cinco jovens, ocorrido na madrugada de 9 de julho no bairro São Deocleciano, em Rio Preto. A colisão de um Fastback Turbo com a parede de um estabelecimento comercial resultou na morte de duas adolescentes, de 16 e 17 anos.

O primeiro paciente liberado é um adolescente de 17 anos, que era passageiro do veículo.

Por telefone, o comerciante Roberto Carlos Vilia informou que o filho está bem e se recupera de uma cirurgia no ombro.

“Ele fraturou o ombro em dois pontos e teve de colocar platina. Também sofreu traumatismo craniano, rompeu o tendão e sofreu uma luxação na coxa. Mas, graças a Deus, o ferimento mais grave foi no ombro. Agora é tratar o psicológico para entender tudo o que aconteceu”, disse.

O homem afirmou ainda que esteve nesta segunda-feira, 31, no 3º Distrito Policial para prestar depoimento no inquérito que investiga as circunstâncias do acidente.

“Eu não tenho como fazer juízo de valor sobre o que aconteceu. São todos amigos. O julgamento eu deixo às autoridades competentes”, completa.

O motorista do carro, de 17 anos, e o outro passageiro, de 15 anos, continuam internados na unidade de terapia intensiva do Hospital de Base.

De acordo com Roberto, o passageiro mais jovem se feriu com mais gravidade, mas ambos estão se recuperando.

Responsável pelas investigações, o delegado Marcelo Ferrari afirmou que aguarda laudos técnicos, como o da dinâmica do acidente, para dar andamento no caso.

“Não há mais dúvida de que o adolescente que dirigia o carro no momento do acidente conduzia veículos com frequência. Mas são os laudos que darão embasamento para nossa conclusão sobre as responsabilizações”, afirmou.

O acidente

Por volta da 0h10 de um domingo, dia 9 de julho, cinco jovens com idades entre 15 e 17 anos ocupavam um veículo Fiat Fastback Turbo. O carro era conduzido por um adolescente de 17 anos. O veículo, registrado no nome da empresa da família, era utilizado pela mãe dele.

Na rua Virgílio Dias de Castro, o motorista perdeu o controle da direção e bateu violentamente contra o muro de um estabelecimento comercial. Duas garotas de 16 e 17 anos morreram no local do acidente e três rapazes (um de 15 e dois de 17 anos) foram internados em estado grave no Hospital de Base.

