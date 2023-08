59º Festival do Folclore de Olímpia começa neste sábado

Evento reúne mais de 40 grupos de norte a sul do Brasil na Estância Turística de Olímpia

De 05 a 13 de agosto, a Estância Turística de Olímpia promove um dos maiores e mais importantes encontros da cultura brasileira. É o que promete o 59º Festival Nacional do Folclore – FEFOL, que, neste ano, recebe mais de 40 grupos de norte a sul do país, representando todas as regiões brasileiras e espera superar o público recorde de 160 mil pessoas registrado no ano passado.

Com o tema “Tradição em Movimento”, a edição deste ano valoriza os quase 60 anos ininterruptos de história do festival, que se reinventa e se transforma para preservar viva a rica cultura brasileira, passada de geração em geração. Prova disso é a forte presença de grupos folclóricos tradicionais que mantêm sua existência para se apresentar em Olímpia, que é, por lei, a Capital Nacional do Folclore.

Ao todo, 45 grupos de danças, manifestações folclóricas e balés folclóricos participam do FEFOL 2023, representando mais de 15 estados brasileiros. São dois grupos do Norte, 10 do Nordeste, 5 do Sul, 3 do Centro-Oeste e 25 do Sudeste, incluindo os locais. Desse total, 31 grupos são visitantes e 14 são de Olímpia, somando 32 grupos folclóricos e 13 parafolclóricos, sendo 10 participações inéditas no festival.

Celebrando o Jubileu de Açucena, a edição deste ano homenageia ainda o Grupo Folclórico Parafusos, de Lagarto, Sergipe, que possui mais de 125 anos de história e é considerado a única manifestação cultural do gênero no Brasil.

O palco da festa é o Recinto do Folclore “Professor José Sant’anna”, que leva o nome do saudoso idealizador do evento. Com entrada gratuita, o festival conta com uma programação diversificada, durante o dia e à noite, repleta de atividades educativas, recreativas, artísticas e culturais.

Um dos momentos mais esperados é a Abertura Oficial, na noite de sábado, dia 05, a partir das 19h30, com o grande espetáculo que é preparado pela secretaria de Educação. O tema da encenação, “Vem ver Sergipe! Tradição em movimento, nosso Brasil Cultural!”, celebra o reencontro de histórias e alegrias vividas no decorrer do Festival do Folclore de Olímpia e faz referência ao grupo homenageado. Ao todo, cerca de 550 pessoas participam da apresentação, entre alunos da rede municipal de ensino, artistas e escolas convidadas, dando início aos nove dias de muita alegria, cores e ritmos de todas as regiões brasileiras que se misturam em Olímpia. A programação completa está disponível no sitehttps://bit.ly/Programacao_FEFOL2023.

Ganhando ainda mais representatividade e reconhecimento, o festival deste ano será marcado também pela apresentação dos primeiros frutos da parceria inédita do município com a renomada Fundação Roberto Marinho, estabelecida na edição de 2022. Para isso, será inaugurada, durante o 59º FEFOL, uma exposição temporária que mostrará ao público o trabalho de curadoria e o projeto expográfico que fará parte do novo Museu do Folclore, que terá sua nova sede dentro do Recinto, já em fase de conclusão, e com uma nova concepção de acervo, mais interativa e tecnológica, cuja concepção está sob os cuidados da FRM.

O Festival do Folclore de Olímpia é uma realização da Prefeitura, por meio da secretaria de Turismo e Cultura, com apoio do projeto do Governo do Estado – ProAC, via Grupo Tereos, da Associação Olímpia para Todos, apoio institucional da TV Tem e patrocínio de empresas olimpienses.

Mais informações:

http://www.folcloreolimpia.com.br

http://www.facebook.com/folcloreolimpiaoficial

http://www.instagram.com/fefoloficial

https://www.youtube.com/c/FolcloreOlímpia