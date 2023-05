Ação Entre Amigos: Fundo Social de Votuporanga lança segunda edição da campanha

Cupons serão vendidos pelas entidades no valor de apenas R$10 e renda será revertida em prol das instituições; prêmio será, novamente, um carro zero quilômetro

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga lançou, na manhã desta quinta-feira (11/5), a segunda edição da campanha “Ação Entre Amigos” que sorteará um carro zero quilômetro doado pelo Ville Hotel Gramadão, por meio dos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, assim como ocorreu no ano passado. Os cupons foram entregues às 35 entidades assistenciais parceiras do órgão municipal para serem vendidos no valor de apenas R$10, com 100% da renda revertida em prol das instituições.

“Hoje é mais um dia de alegria pra nós, fico feliz em podermos criar oportunidades como esta, que geram impacto direto na vida daqueles que mais necessitam. Agradeço a todos vocês que estão à frente das entidades e um agradecimento especial ao empresário Valmir Dornelas, por confiar em nosso trabalho e motivar essas correntes do bem, que transformam a vida de milhares de pessoas”, disse a presidente do Fundo Social, Rose Seba.

“É um orgulho para nós termos alguém como você, Valmir, que incentiva as causas mais nobres, como essa. A ação é entre amigos, e quem tem amigos assim, como vocês, conquistam muita coisa. Vocês fazem parte deste grupo que ajuda a melhorar a vida das pessoas. Faço questão de dizer que o nosso Governo tem que ser social, 24 horas por dia e vocês fazem parte disso”, comentou o prefeito, Jorge Seba.

“Parabéns, Rose, pelo trabalho à frente do Fundo Social, e estendo também aos gestores destas entidades. A gente sabe que não é fácil cuidar de uma entidade, hoje, e o cuidado que Votuporanga e todas as entidades têm em cuidar do próximo é muito bonito. Vocês não imaginam o bem que fazem a todas essas pessoas que realmente precisam desse apoio”, apontou o empresário, Valmir Dornellas.

Interessados em concorrer ao prêmio, que será sorteado no dia 8 de agosto como parte das celebrações em comemoração ao aniversário da cidade, podem adquirir os tickets com representantes das entidades participantes. A estimativa é que a arrecadação deste ano ultrapasse R$500 mil. Em 2022, a ação gerou uma renda de cerca de R$ 400 mil, recursos que foram injetados diretamente no caixa das entidades de Votuporanga que participaram da campanha.

Entidades

As 35 entidades parceiras do Fundo Social são as Associações: dos Pacientes Renais; Amor Exigente; Antialcoólica; Arte Solidária; Caminho de Damasco; Fonte Viva; Irmã Elvira; Irmão Mariano Dias; APAE; Dr. Bezerra de Menezes; Afupace Recanto Tia Marlene; Casa da Criança; Recanto da Paz; Centro Social; Ação Solidária Adventista; Irmãos de Emaús; Nova Vida; Joana de Angelis; São Francisco de Assis; IDAV; Igreja Avivamento Pleno; Igreja Estrela da Manhã; Lar Celina; Lar do Velhinho; Lar Frei Arnaldo; Lar Recanto da Mãe; Lar São Vicente de Paulo; Lar Viver Bem; Santa Casa; Nosso Lar; Pater Noster; Assembleia de Deus; Navivo; Ministério do Belém de Pinheiros e Abrigo de Luz.

Para mais informações, o telefone do Fundo Social é o (17) 3405-9700 (ramal 9742), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.