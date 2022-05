Prefeitura e Saev Ambiental trabalham para conter óleo que vazou de caminhão tombado na Péricles Bellini

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Empenho das equipes segue no sentido de minimizar os impactos ambientais em virtude da proximidade com o córrego Marinheirinho

Equipes da Prefeitura e da Saev Ambiental trabalham desde a noite de quinta-feira (26/5) para conter o vazamento de óleo vegetal de um caminhão que tombou no cruzamento da rodovia Péricles Bellini com a Av. Emílio Arroyo Hernandes, no trevo de acesso a Parisi.

O empenho das equipes segue no sentido de minimizar os impactos ambientais, já que próximo ao local onde ocorreu o acidente passa o leito do córrego Marinheirinho.