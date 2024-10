ABSURDO: sorveteiro de Votuporanga procura a polícia após receber Pix falso

Um sorveteiro de Votuporanga, que trabalha de sol a sol nas ruas da cidade com um carrinho de picolés para garantir o seu sustento, procurou a polícia após receber um Pix falso de um “cliente” no bairro Pró-Povo, zona Norte do município. O caso foi relatado pessoalmente pela vítima, Lyon Agostinho, ao A Cidade, que disse que o problema não é só o dinheiro, mas sim a sacanagem que fizeram com ele por causa de R$ 24.

Segundo Lyon, o fato aconteceu na rua Rio Araguaia, no último dia 13, por volta das 13h. O sorveteiro passava pela via com o seu carrinho de picolés quando atendeu uma pessoa identificada pelas iniciais W.B. O suposto cliente recebeu os produtos e fez o pagamento via Pix, no valor de R$ 24.

Lyon ainda conferiu o recibo da transação e depois seguiu com o seu trabalho normalmente. Só depois é que ele foi ver o extrato e percebeu que o pagamento havia sido cancelado e que ele havia sido enganado.

“Meu prejuízo foi de R$ 48, os R$24 que eu não recebi e o valor do produto que tive que pagar para a sorveteria. Não é só pelo dinheiro e sim pela sacanagem. Trabalho o dia inteiro no sol quente e você sabe como estava calor esses dias, para conseguir um dinheirinho e vem uma pessoa maldosa e faz isso comigo. Não sei se esse dinheiro vai fazer falta para ele, mas para mim faz”, disse o sorveteiro ao A Cidade.

A vítima imprimiu os comprovantes da transação falsa e procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência. O caso agora deve ser investigado. A Cidade