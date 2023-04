Animal solto provoca acidente em rodovia da região

Um animal solto na pista provocou um acidente na noite da última terça-feira, (25/04/2023), na rodovia que liga o município de Paraíso à Palmares Paulista (SP).

De acordo com informações da Polícia Militar, o carro seguia pela pista, quando teria batido em uma novilha, que estava solta. As vítimas, entre elas uma criança, foram socorridas apenas com ferimentos leves.

O carro ficou bastante destruído e o animal não se feriu. As causas do acidente deverão ser investigadas. Gazeta do Interior