NOTÍCIA DE ÚLTIMA HORA: tragédia em Votuporanga: pitbull invade residência e mata cãozinho no bairro Colinas

Uma tragédia abalou uma família em Votuporanga quando um pitbull invadiu a residência e matou um cãozinho no bairro residencial Colinas – zona norte da cidade. O cãozinho da raça poodle era de uma mulher idosa vizinha do tutor do pitbull. O incidente ocorreu no início da noite desta terça-feira, dia 2.

Segundo relatos dos tutores do cãozinho a reportagem do www.votunews.com.br, o pitbull pertence a um vizinho da rua José Bruno Matiazzo e é conhecido por escapar frequentemente, causando temor ao atacar pessoas e outros animais na vizinhança.

A tutora do poodle, que preferiu não se identificar, manifestou indignação com o ocorrido e imediatamente acionou a Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência. Ela destacou que o pitbull frequentemente é visto solto sem a focinheira adequada, o que tem gerado preocupação entre os moradores locais.

A polícia foi chamada ao local para registrar a ocorrência e a equipe da Polícia Técnico-Científica também foi acionada.

O protetor de animais e vereador Léo Chandelly entrou no caso e comentou sobre a situação: “O tutor do pitbull costuma deixar o animal na rua, o que é proibido pela legislação estadual e municipal. É importante ressaltar que as leis proíbem que qualquer animal circule livremente pelas ruas, independentemente da raça.”

Chandelly também informou que solicitou uma cópia do boletim de ocorrência para encaminhar ao Centro de Proteção da Vida Animal (CPVA) e que irá buscar uma autuação que pode chegar a R$12 mil. Ele também sugeriu que a tutora do cãozinho faça uma reclamação judicial para buscar indenização do dono do pitbull.

É essencial lembrar que a raça pitbull não deve ser estigmatizada e que qualquer incidente desse tipo é responsabilidade do tutor. Quando criados e tratados corretamente, esses cães são conhecidos por serem amorosos e afetuosos.

Esta tragédia destaca a importância de seguir as regulamentações municipais e estaduais para garantir a segurança de todos os animais e pessoas na comunidade.

REPORTAGEM: www.votunews.com.br