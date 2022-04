CARRO BATE VIOLENTAMENTE EM ÁRVORE EM COSMORAMA

Um acidente grave é registrado na tarde deste domingo (24) em Cosmorama, mais precisamente na Avenida Vitório Luvizari. Segundo informações passadas ao portal Cosmorama Em Dia, o motorista de um veículo Volkswagen Gol perdeu o controle da direção e colidiu fortemente com uma árvore, com a força do impacto o veículo ficou destruído.

O motorista foi socorrido e encaminhado para a unidade de básica de saúde de Cosmorama, não há informações sobre seu estado de saúde.

Da redação, Cosmorama Em Dia.