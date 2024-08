Homem é encontrado morto com sinais de violência em Fernandópolis

Uma ocorrência de homicídio foi registrada em Fernandópolis na tarde desta terça-feira. O incidente foi registrado na Rua Paraíba, no bairro Jardim Vila Regina.

A vítima, um homem de 57 anos, foi encontrado com sinais claros de violência, incluindo uma perfuração profunda no tórax. A descoberta foi feita após a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foi acionada por mulher que frequenta a residência.

Ao chegar ao local, o médico do SAMU constatou que o corpo já apresentava rigidez cadavérica, indicando que a morte ocorreu várias horas antes da chegada da equipe. Isso levanta a suspeita de que o crime possa ter sido cometido durante a noite.

As autoridades policiais foram imediatamente acionadas e iniciaram uma investigação para determinar as circunstâncias exatas do crime. Até o momento, não há informações sobre possíveis suspeitos ou a motivação do ato.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Fernandópolis para a realização de exames que poderão fornecer mais detalhes sobre a causa da morte.