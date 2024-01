Aberta a temporada de cursos culturais gratuitos da Prefeitura de Votuporanga

Curso “Resgate das Tradições Culturais do Meio Rural” será realizado de 22 a 25 de janeiro, no Parque da Cultura; inscrições são on-line

Abrindo a temporada de cursos culturais gratuitos, a Prefeitura de Votuporanga está com inscrições abertas para o curso “Resgate das Tradições Culturais do Meio Rural”, que será realizado de 22 a 25 de janeiro, das 8h às 17h, no Parque da Cultura. Interessados nas vagas, que são limitadas e direcionadas ao público com idade a partir de 14 anos, devem inscrever-se no site https://linktr.ee/turismovotu

O objetivo da realização do curso da Secretaria da Cultura e Turismo, é promover a preservação das tradições culturais existentes nas comunidades rurais e urbanas, através de histórias e literaturas, reconhecendo a importância desses elementos para a identidade e o desenvolvimento sustentável dessas áreas, além de agregar valores histórico, turístico e cultural para o município.

O conteúdo programático abordará temas como tradições culturais, principais danças e músicas típicas da região, resgate de “causos”, crendices e provérbios populares, comidas típicas regionais, festa populares, entre outros assuntos.

A secretária da pasta municipal, Janaina Silva, comenta sobre a abordagem e importância da capacitação. “O curso busca sensibilizar e capacitar os participantes para a manutenção, valorização e resgate de práticas e costumes contribuindo ativamente para a preservação e promoção das tradições rurais, fortalecendo o papel fundamental desse resgate na construção de sociedades mais sustentáveis e inclusivas”.

A iniciativa é da Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Votuporanga e o Conselho Municipal de Turismo (Comtur).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone da Secretaria da Cultura e Turismo: (17) 3405-9670, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h.