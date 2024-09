40°C e clima seco: Brasil enfrenta sua oitava onda de calor do ano; veja previsões

O Brasil enfrenta sua oitava onda de calor do ano, com temperaturas que podem ultrapassar os 40°C, especialmente no Centro-Oeste. Após um breve alívio causado por uma frente fria no fim de semana, o ar quente e seco voltou com força, atingindo o Centro-Sul do país. Segundo o Climatempo, as altas temperaturas devem se estender até, pelo menos, o dia 8 de outubro, com baixas na qualidade do ar e maior risco de incêndios.

As regiões mais afetadas incluem o interior de São Paulo, oeste de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e Goiás. Algumas capitais, como Campo Grande, já devem registrar 40°C nesta segunda-feira (30). Em Cuiabá, a previsão é que os termômetros atinjam essa marca a partir de terça-feira (1), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, a expectativa é que o calor permaneça acima da média até a metade de outubro.

Além das altas temperaturas, a baixa umidade do ar também preocupa. Luengo explica que as altas temperaturas são comuns durante a primavera, já que a atmosfera está mais aquecida nessa transição do inverno para o verão. “As temperaturas sobem rápido e não tem tanta umidade como no verão, o que permite que as temperaturas subam por mais tempo”, comenta o meteorologista.