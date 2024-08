Selena, esposa do jogador uruguaio Juan Manuel Izquierdo, compartilhou nas redes sociais do atleta uma carta sobre a morte do companheiro. No texto, publicado nesta quarta (28), ela relata a dor da perda do grande “amor da vida”. “Hoje eu tive que me despedir da minha meia metade, do amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, pai dos meus filhos, meu “dois” incondicional. Hoje uma parte de mim morre com você.”