Prefeitura de Valentim abrirá inscrições para o Passe Livre

A Prefeitura de Valentim Gentil comunica que abrirá inscrições para o Programa “Passe Livre Valentim-Gentilense”, cuja data de início e local serão informados nos próximos dias.

O programa em questão consistirá no fornecimento de bilhetes de passagem, ida e volta, para trabalhadores, profissionais informais, autônomos e liberais de baixa renda, residentes no município de Valentim Gentil, que desenvolvam suas atividades na cidade de Votuporanga.

Os critérios para concessão do benefício do passe livre podem ser conferidos na íntegra no Decreto Municipal nº 4.220/2022, disponível no seguinte endereço eletrônico: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MjU1MTgw.

A Prefeitura informa, por fim, que por ocasião da instituição do Programa “Passe Livre Valentim-Gentilense”, a Expresso Itamarati, empresa de transporte coletivo de passageiros, voltará a operar brevemente na cidade de Valentim Gentil.