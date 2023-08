Criança é levada de creche por desconhecido em Araçatuba; após força-tarefa, menino é encontrado

Uma criança de três anos de idade foi levada por um desconhecido da creche onde estuda, a “Emeb Camila Tomashinsky, localizada na Vila industrial, em Araçatuba, na

tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com as primeiras informações, Davi Guilherme Gomes teria sido levado por engano por um homem identificado como Rubens, que teria o costume de buscar o sobrinho que também chama Davi e estuda na mesma escola. Ao chegar à creche, Rubens, que teria problemas mentais, chamou pelo sobrinho.

Um funcionário da escola localizou Davi e perguntou à criança se ela conhecia o homem. O garoto se referiu a ele como “tio” e foi liberado para ir embora.

Quando o pai do menino, Anderson Samuel Gomes Cruz, chegou para buscar o filho, por volta das 18h, foi informado que a criança não estava mais lá.

Desesperados, os pais e familiares do menino publicaram o sequestro do garoto nas redes sociais, que teve centenas de compartilhamentos.

A família também conseguiu imagens do Supermercado Rosa Felipe, que fica próximo à escola. Elas mostram o homem levando a criança no colo com uma mochila.

Ao chegar em casa com o garoto, o homem foi informado por vizinhos que aquele menino não era o seu sobrinho. Familiares informaram que, por ter problemas mentais, tem pouco discernimento.

Um guarda municipal que já tinha visto as imagens liberadas pelo supermercado fazia patrulhamento pela Rua São Benedito, no bairro Aclimação, quando identificou o homem e o garoto. Os pais de Davi foram avisados e buscaram o menino. Todos foram ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ), para o registro da ocorrência. A diretora da creche e o funcionário que liberou o garoto também compareceram ao local.

O menino, apesar de assustado, está bem.

A Prefeitura de Araçatuba ainda não se manifestou sobre o ocorrido.

FONTE: rp10.com.br