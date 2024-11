Vereador Jura pede a retirada das palmeiras da Rua Amazonas

Tema foi levado à Câmara após moradores e comerciantes da região reclamarem dos transtornos provocados pelas plantas

O vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), levou para a Câmara Municipal um assunto que promete gerar polêmica: o pedido de remoção as palmeiras plantadas ao longo da Rua Amazonas, um dos cartões postais de Votuporanga. A questão foi levada ao Legislativo, segundo o edil, após moradores e comerciantes da região reclamarem dos transtornos provocados pelas plantas.

As palmeiras foram plantadas na Rua Amazonas após o processo de revitalização do principal corredor comercial da cidade na gestão do ex-prefeito Júnior Marão.

À época, o paisagismo foi um dos pontos que mais chamaram a atenção da população e fotos da via chegaram a ser utilizadas em pôsteres e calendários. Hoje, porém, segundo o vereador, o encanto deu lugar a transtornos e “árvores” que estão deixando feio o principal cartão postal da cidade. “Toda vez que chove recebo ligações de pessoas comuns e comerciantes reclamando do que tem acontecido na Rua Amazonas no espaço onde estão plantadas essas palmeiras. Vocês não fazem ideia a quantidade de problemas que tem trazido esse tipo de planta. Toda vez que vai dar manutenção é um caos, tem, que parar o centro da cidade. Quando elas eram pequenas eram a coisa mais linda, agora é a coisa mais feia e é algo que temos que colocar em debate”, disse Jura.

Jura disse, então, que é preciso iniciar os debates sobre a remoção das palmeiras de forma democrática e transparente. “Existe também um grande problema que é a retirada desse tipo de árvore e substituir pelo que? Vamos levantar esse debate com o prefeito essa semana no sentido de que a gente possa chegar num bom termo para resolver”, disse.

Valdecir Lio endossou a reclamação e disse que os comerciantes da rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba, pediram para tirar as palmeiras enquanto elas estão pequenas para que não aconteça esse tipo de problema. “Infelizmente foi um tiro no pé, essa não é a planta ideal para esse local. Teria que ter feito uma análise antes, mas já que está ali, vamos ter que resolver esse problema, não tem mais para onde correr”, disse Lio.

Quem também se manifestou sobre a situação foi Osmair Ferrari (PL). Segundo ele, muitas pessoas o ligaram após a última chuva forte que atingiu a cidade. “Os comerciantes ficaram preocupados porque as palmeiras cresceram muito e ali ela tem aquelas folhas que começam a cair em cima dos carros, então as pessoas estão muito preocupadas.

Um outro problema que pode se agravar futuramente é a fiação subterrânea pelas raízes daquelas plantas. Tem que ser um debate muito bem feito, pois também sabemos da importância daquelas árvores, mas também temos que ver o lado de segurança da nossa população”, concluiu. FONTE: REPRODUÇÃO JORNAL A CIDADE