19ª SIPAT: servidor pode apresentar certificado de participação para progressão funcional

Semana Integrada de Prevenção de Acidentes será de 15 a 18 de agosto; ações desta edição vão trabalhar com o tema: “Precisamos falar sobre violência”

De 15 a 18 de agosto será realizada mais uma edição da Semana Integrada de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT), no Auditório “Tenente Mário Bernardes”, localizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, realizada por diversas empresas e instituições de Votuporanga, entre elas, a Prefeitura. As atividades terão como base o tema: “Precisamos falar sobre violência”.

Neste ano, a novidade para os servidores da Prefeitura de Votuporanga é a entrega de certificado digital de participação para quem marcar presença em todos os dias do evento e poderá ser apresentado para “bônus” na pontuação da avaliação de desempenho e para progressão funcional.

Na terça-feira (15/8), os participantes vão conferir, a partir das 19h30, uma bate-papo com o tema: “Assédio e outras formas de violência”, ministrado pela delegada da mulher, Edna Rita de Oliveira Freitas. No dia 16, quarta-feira, a Cia de Teatro Entre Aspas apresentará o Divã da Vick, com atividades inerentes ao tema, a partir das 19h30.

Em sequência, na quinta-feira (17/8), a partir das 19h30, terá uma palestra com o juiz de direito, Sérgio Martins Barbatto Júnior, com o tema: “Assédio no mundo do trabalho.” Já na sexta-feira (18/8), para encerrar a SIPAT, a partir das 19h30, Edel Aparecido Barboza, técnico educacional do Senac, abordará um bate-papo com o tema “Cultura de Paz”.

Todas as atividades da programação da semana serão gratuitas. Além das palestras haverá o tradicional concurso de cartazes.

Concurso de Cartazes

O Concurso de Cartazes, com o tema “Paz nas escolas”, destina-se a todos os filhos de trabalhadores das empresas participantes, compreendendo crianças entre 6 e 12 anos, e tem por objetivo estimular a imaginação e a criatividade por meio das modalidades de desenho livre.

Não pode copiar, tá bom? Tem que ser feito pela criança em papel sulfite. Também não pode colocar nenhuma palavra que identifique o autor ou seus pais. Se atentar também aos cuidados para não ter rasuras ou dobras/amassados e observar bem o regulamento para não ser desclassificado. Quando o desenho estiver pronto, é só preencher certinho a ficha de inscrição e entregar para o representante da SIPAT.

Os cartazes serão expostos durante a programação da SIPAT nos dias 15, 16 e 17 de agosto, entre 19h30 e 21h30. Cada participante do evento receberá um cartão com validade de um voto que depositará na caixa do cartaz de sua escolha. Será o vencedor o cartaz que receber o maior número de votos, os três primeiros lugares receberão kits escolares.

O Centro de Convenções fica na Av. dos Bancários, nº 3.299, no bairro Jardim Alvorada.