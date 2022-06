24º JOMI: Delegação de Votuporanga parte para Araçatuba em busca de medalhas

Votuporanga participa com 15 atletas nas modalidades Atletismo, Bocha, Buraco, Damas, Malha, Natação, Truco e Xadrez

Depois de dois anos sem realização por conta da pandemia, os idosos voltaram a se reunir na 24ª edição do JOMI – Jogos da Melhor Idade até o dia 5 de junho. Votuporanga participa com 15 atletas nas modalidades Atletismo, Bocha, Buraco, Damas, Malha, Natação, Truco e Xadrez.

Neste ano, a edição está sendo realizada em Araçatuba e conta com participação de 47 municípios da 6ª região administrativa que vai de São José do Rio Preto até Andradina. Os Jogos da Melhor Idade são promovidos pelo Governo do Estado de São Paulo, de organização e realização conjunta à Prefeitura de Araçatuba.

O prefeito Jorge Seba e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, acompanhados do secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e do vereador Jurandir Benedito da Silva, acompanharam a partida da delegação na manhã desta quarta-feira (1/6). Na ocasião, os atletas também foram saudados pelo grupo de idosos que fazem alongamento e pilates.

Abertura

A cerimônia de abertura do JOMI foi realizada no início da tarde e contou com a presença de todas as delegações inscritas. Votuporanga participou com os atletas e também com a primeira-dama Rose Seba e com o secretário de Esportes, Marcello Stringari.

“É uma grande alegria participarmos deste momento de reencontro dos nossos idosos e dessa retomada esportiva. Ficamos felizes em vê-los felizes e ativos”, comentou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba.