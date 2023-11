Cavinho perde para o Barretos pela União Cup

O Votuporanguense foi superado no sub-10 e sub-12, vencendo no sub-14; duelos foram disputados no Estádio Fortaleza.

O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) voltou a campo na última quinta-feira (2.nov), diante do Barretos, no Estádio Antônio Gomes Martins, conhecido como Fortaleza, para a sequência da União Cup 2023.

Com a bola rolando, na casa dos adversários, o Votuporanguense foi superado no sub-10 por 2 a 1; e no sub-12 por 2 a 0. Para fechar a rodada, o sub-14 do CAV deu o troco e venceu o Barretos por 1 a 0.

O Cavinho terá uma pausa nesta semana, com relação a União Cup, porém, deve entrar em campo em um torneio de base.