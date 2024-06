Clube Atlético Votuporanguense anuncia o retorno do zagueiro Amorim

Votuporanga, 18 de junho de 2024 – O Clube Atlético Votuporanguense (CAV) tem o prazer de confirmar o retorno do zagueiro Amorim, de 21 anos, à equipe. Amorim, que se destacou na última temporada da Série A3 e foi peça fundamental na conquista do título pelo CAV, assinou um contrato de três anos, consolidando seu compromisso com a Pantera para as próximas temporadas.

“Estou muito feliz em retornar ao Clube Atlético Votuporanguense. Foi aqui que vivi momentos inesquecíveis na minha carreira e onde conquistei meu primeiro título importante”, afirmou Amorim, expressando sua gratidão à diretoria e à torcida pelo apoio contínuo. “Estou comprometido em dar o meu melhor e contribuir para que o time alcance seus objetivos. Vamos juntos em busca de novas conquistas.”

A chegada de Amorim está programada para esta semana, quando ele se integrará imediatamente à comissão técnica para os preparativos do próximo desafio do CAV. O zagueiro estará à disposição para o confronto crucial contra o Mirassol, marcado para o dia 26 de junho, às 19h, no estádio José Maria de Campos Maia.

O retorno de Amorim representa um motivo de grande celebração para a torcida e a diretoria do CAV, que depositam plena confiança no talento e na dedicação do jogador para impulsionar o clube a novos triunfos nos próximos campeonatos.

Foto: Pedro Zacchi