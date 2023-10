Votuporanga integra plano estadual de CONSEGs; presidentes são empossados pelo secretário estadual de Segurança Pública

Dois novos Conselhos de Segurança Comunitária foram reativados em Votuporanga

Votuporanga integra a iniciativa inédita da Secretaria de Segurança de São Paulo de reativação e fortalecimento dos Conselhos Comunitários de Segurança. Nos últimos dias, foram compostos dois novos conselhos, formados por moradores das regiões Centro e Sudeste.

Os presidentes Emerson Bortolaia e Raphael, de Haro Carrara foram empossados diretamente pelo secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em ato ocorrido em Rio Preto. Na mesma solenidade também foram oficializados os coordenadores de outros 62 representantes de municípios da região do CPI-5 e Deinter-5, Rio Preto.

As interlocuções comunitárias em Votuporanga estão a cargo do capitão André Navarrete, comandante da 3ª Cia da Polícia Militar e do delegado seccional, Márcio Nobuyoshi Nosse. “A atuação comunitária permite a entrega mais eficaz dos serviços pelos aos órgãos de segurança. É essa integração que buscamos trazendo a comunidade mais perto das polícias”, disse Navarrete. Além de reconhecer o esforço da comunidade, o novo ciclo promove a valorização dos voluntários que atuam nos Consegs.

Os integrantes de todo o Estado serão capacitados através de intercâmbios e palestras com o objetivo de fortalecer as ações desenvolvidas pelos conselhos em cada região. “A integração das instituições que cuidam da segurança com a comunidade é necessária para vencermos o sentimento de insegurança, discutindo e promovendo as políticas de segurança pública”, destacou o coronel Fábio Rogério Candido, do Comando de Policiamento do Interior (CPI-5).

Vizinhança Solidária

O programa integra a comunidade em um grupo e, por meio de um tutor, as informações são levadas ao conhecimento daPolícia Militar.

Exemplos de sucesso do programa Vizinhança Solidária na região não faltam. Já são 148 grupos promovendo essa interlocução no Noroeste paulista.

Além disso, os municípios contam com a Vigilância Solidária Rural. Essa iniciativa foi criada para auxiliar os moradores da zona rural. “Nós conseguimos integrar as pessoas da área rural em um grupo e essas informações têm propiciado um policiamento mais assertivo para a população”, destacou o coronel Candido.

Durante a presença em Rio Preto, o secretário de Segurança elogiou os resultados apresentados pelas polícias. Também lembrou que o apoio da população é fundamental para continuar combatendo o crime organizado. “Essas iniciativas teriam valor zero se não tivessem o apoio da população por meio dessa integração. Juntos temos o mesmo objetivo que é o de proteger a sociedade e combater o crime”, explicou Derrite.

COMO FUNCIONA

Os CONSEGs são grupos de pessoas do mesmo bairro ou município que se reúnem para discutir e analisar, planejar e acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.

Cada Conselho é uma entidade de apoio à Polícia Estadual nas relações comunitárias, e se vinculam, por adesão, às diretrizes emanadas da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do Coordenador Estadual para Assuntos dos Conselhos Comunitários de Segurança.

As reuniões ordinárias de cada Conselho são mensais, realizadas normalmente no período noturno, em imóveis de uso comunitário, segundo uma agenda definida por período anual.

A Secretaria de Segurança Pública tem como representantes, em cada CONSEG, o Comandante da Polícia Militar da área e o Delegado de Polícia Titular do correspondente Distrito Policial.

Sua legitimidade tem sido reconhecida pelas várias esferas de Governo e por institutos independentes, o que permite afirmar que os CONSEGs representam, hoje, a mais ampla, sólida, duradoura e bem-sucedida iniciativa de Polícia orientada para a comunidade em curso no Brasil.