Idoso morre em trágico acidente na rodovia Feliciano Sales Cunha, em Auriflama

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

URGENTE!

Um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (27), vitimou um idoso. A colisão frontal entre dois veículos aconteceu na rodovia Feliciano Sales Cunha (SP-310), em Auriflama.

A Polícia Militar esteve no local do acidente para registrar a ocorrência e as causas serão apontadas pela Polícia Técnico Científica.