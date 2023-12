Decoração de Natal é destruída por vândalos em praça de Tabapuã

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Parte da decoração natalina de Tabapuã (SP) acabou sendo destruída por vândalos na madrugada desta última segunda-feira, (11/12/2023), na praça Central da cidade.

De acordo com publicação de leitores nas redes sociais, os objetos que estavam expostos no coreto da praça foram completamente destruídos e danificados pelos indivíduos. Parte dos materiais ficou espalhada pela praça. Lâmpadas de pisca-pisca e até a poltrona do Papai Noel também foram quebradas.

“Olha como é triste as pessoas não dar valor no trabalho dos outros. Tudo feito com tanto carinho e agora o sentimento é de tristeza e decepção”, disse a moradora Marisa Martins.

“Isso é feito com tanto amor, suor, dias, noites, finais de semana, para que para todos possam sentir a magia do Natal e aí nos deparamos com essas cenas”, disse Willian Balleroni.

A Prefeitura de Tabapuã disse que considera o ato como de vandalismo está apurando o caso para tentar identificar os responsáveis através de imagens de câmeras de segurança. O município informou ainda que todo o trabalho de preparação da decoração é realizado com muito carinho por voluntários e também pelo Fundo Social de Solidariedade, onde agora recolheu os objetos danificados e deverá realizar o conserto em breve.

Na praça da cidade de Novais (SP) objetos também foram destruídos. A destruição de patrimônio público é crime previsto em lei. Se identificados, os autores podem ser multados ou até presos. Gazeta do Interior